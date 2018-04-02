У Києві авто вилетіло з дороги та врізалося у МАФ
У Києві в понеділок 2 квітня на перетині вулиць Драйзера та Маяковського авто вилетіло з кільця.
Про це повідомляє "Київ ДТП".
Водій Toyota з невідомих причин не впорався з керуванням, зніс огорожу і "вилетів" з дороги в кювет. Опісля авто влетіло у МАФ.
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Водія госпіталізували. На місці працює патрульна поліція.
Джерело: 24 Канал
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