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      У Києві BMW X5 врізався у відбійник і згорів посеред дороги: відео

      457 Читать новость на русском
      У Києві загорілася автівка
      У Києві загорілася автівка / dtp.kiev.ua

      У Києві на проспекті Миколи Бажана трапилася ДТП, внаслідок якої виникла пожежа. Автомобіль став причиною ДТП, після чого спалахнув.

      Поруч з заїздом на Південний міст автомобіль врізався у відбійник. Про це повідомляє журналіст Влад Антонов.

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      Автомобіль BMW X5 врізався у відбійник, внаслідок чого спалахнув. Також загорілася трава на роздільниках.  

      Виникли щільні корки, учасники руху розмістилися на трасі у 2 ряди. Через це автомобіль повністю згорів ще до прибуття рятувальників ДСНС.

      На щастя, обійшлося без жертв. 

      На в'їзді на Південний міст у Києві загорівся автомобіль:

       

      Автомобіль BMW X5 повністю згорів до прибуття рятувальників ДСНС:

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Києва
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