У Києві BMW X5 врізався у відбійник і згорів посеред дороги: відео

У Києві на проспекті Миколи Бажана трапилася ДТП, внаслідок якої виникла пожежа. Автомобіль став причиною ДТП, після чого спалахнув.

Поруч з заїздом на Південний міст автомобіль врізався у відбійник. Про це повідомляє журналіст Влад Антонов.

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Автомобіль BMW X5 врізався у відбійник, внаслідок чого спалахнув. Також загорілася трава на роздільниках.