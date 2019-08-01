У Києві BMW X5 врізався у відбійник і згорів посеред дороги: відео
У Києві на проспекті Миколи Бажана трапилася ДТП, внаслідок якої виникла пожежа. Автомобіль став причиною ДТП, після чого спалахнув.
Поруч з заїздом на Південний міст автомобіль врізався у відбійник. Про це повідомляє журналіст Влад Антонов.
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Автомобіль BMW X5 врізався у відбійник, внаслідок чого спалахнув. Також загорілася трава на роздільниках.
Виникли щільні корки, учасники руху розмістилися на трасі у 2 ряди. Через це автомобіль повністю згорів ще до прибуття рятувальників ДСНС.
На щастя, обійшлося без жертв.
На в'їзді на Південний міст у Києві загорівся автомобіль:
Автомобіль BMW X5 повністю згорів до прибуття рятувальників ДСНС:
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