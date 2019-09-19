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      У Києві авто врізалося в трамвай: фото та відео

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      У Києві авто врізалося в трамвай
      У Києві авто врізалося в трамвай / Фото з соціальних мереж

      У Києві в районі ринку "Юність" автомобіль Hyundai врізався у трамвай. Унаслідок ДТП постраждала жінка.

      За кермом легкового автомобіля Hyundai була жінка, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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      На місці інциденту лікарі оглядають постраждалу жінку. 

      дтп київ трамвай
      На місце події уже приїхали медики/ Фото з соціальних мереж

      Наразі невідомо, що стало причиною ДТП. Рух трамваїв паралізовано.

      У Києві авто врізалося в трамвай: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Новини України Аварії та ДТП Транспорт
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