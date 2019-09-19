У Києві авто врізалося в трамвай: фото та відео
У Києві в районі ринку "Юність" автомобіль Hyundai врізався у трамвай. Унаслідок ДТП постраждала жінка.
За кермом легкового автомобіля Hyundai була жінка, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
Читайте також: На Черкащині автобус потрапив у ДТП: постраждали 10 осіб
На місці інциденту лікарі оглядають постраждалу жінку.
На місце події уже приїхали медики/ Фото з соціальних мереж
Наразі невідомо, що стало причиною ДТП. Рух трамваїв паралізовано.
У Києві авто врізалося в трамвай: дивіться відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі