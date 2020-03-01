У Києві авто з двома людьми злетіло у Русанівський канал: фото і відео

Увечері суботи, 29 лютого, у Києві автомобіль Renault на швидкості вилетів у Русанівський канал. У момент аварії в ньому перебували двоє людей, та, схоже, вони відбулися лише легкими травмами, переляком і замерзли у холодній воді.

За словами водія, причиною ДТП стала собака, який вибіг на дорогу. Щоб не збити тварину, водій різко викрутив руля та втратив керування, повідомляє "Інформатор".

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Після цього автівку занесло, і вона полетіла вниз з дороги. Пролетівши 10 метрів, авто наполовину занурилося у воду Русанівського каналу.

У момент аварії в автівці перебували чоловік та жінка. Вибратися їм допомогли очевидці інциденту. Після цього їх обох доставили до лікарні.

З води автомобіль діставали рятувальники. Водночас поліція втасновлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Авто вилетіло у Русанівський канал в Києві: дивіться фото

Авто, яке в Києві вилетіло у Русанівський канал, довелося діставати рятувальникам: дивіться відео

Русанівський канал у Києві, де трапилася ДТП: карта