У Києві авто з двома людьми злетіло у Русанівський канал: фото і відео
Увечері суботи, 29 лютого, у Києві автомобіль Renault на швидкості вилетів у Русанівський канал. У момент аварії в ньому перебували двоє людей, та, схоже, вони відбулися лише легкими травмами, переляком і замерзли у холодній воді.
За словами водія, причиною ДТП стала собака, який вибіг на дорогу. Щоб не збити тварину, водій різко викрутив руля та втратив керування, повідомляє "Інформатор".
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Після цього автівку занесло, і вона полетіла вниз з дороги. Пролетівши 10 метрів, авто наполовину занурилося у воду Русанівського каналу.
У момент аварії в автівці перебували чоловік та жінка. Вибратися їм допомогли очевидці інциденту. Після цього їх обох доставили до лікарні.
З води автомобіль діставали рятувальники. Водночас поліція втасновлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Авто вилетіло у Русанівський канал в Києві: дивіться фото
Авто, яке в Києві вилетіло у Русанівський канал, довелося діставати рятувальникам: дивіться відео
Русанівський канал у Києві, де трапилася ДТП: карта
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