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      У Києві авто з двома людьми злетіло у Русанівський канал: фото і відео

      - Читать новость на русском
      Внаслідо ДТП біля Русанівського каналу водій і пасажирка обійшлися без серйозних травм / kiev.informator.ua

      Увечері суботи, 29 лютого, у Києві автомобіль Renault на швидкості вилетів у Русанівський канал. У момент аварії в ньому перебували двоє людей, та, схоже, вони відбулися лише легкими травмами, переляком і замерзли у холодній воді.

      За словами водія, причиною ДТП стала собака, який вибіг на дорогу. Щоб не збити тварину, водій різко викрутив руля та втратив керування, повідомляє "Інформатор".

      До слова: У Києві на Окружній смертельна ДТП: загинули двоє чоловіків – фото з місця аварії

      Після цього автівку занесло, і вона полетіла вниз з дороги. Пролетівши 10 метрів, авто наполовину занурилося у воду Русанівського каналу.

      У момент аварії в автівці перебували чоловік та жінка. Вибратися їм допомогли очевидці інциденту. Після цього їх обох доставили до лікарні.

      З води автомобіль діставали рятувальники. Водночас поліція втасновлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

      Авто вилетіло у Русанівський канал в Києві: дивіться фото

      Авто, яке в Києві вилетіло у Русанівський канал, довелося діставати рятувальникам: дивіться відео

      Русанівський канал у Києві, де трапилася ДТП: карта

       

      Ключові олігархи: експерт пояснив, хто чекає на звільнення Гончарука
      29 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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