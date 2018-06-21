У Києві автомобіль на швидкості в'їхав у житловий будинок: з'явилися фото
У Києві автомобіль "Газель" на швидкості в'їхав у житловий будинок. ДТП сталася у провулку Коломийський, 14.
Як повідомляють очевидці, автомобіль "сів" на бетонний парапет. Також автомобіль зачепив газовий вентиль біля будинку. На місці ДТП працює аварійна служба.
Водія "ГАЗелі" забрала швидка допомога.
Автомобіль "ГАЗель" на швидкості в'їхав у житловий будинок
Автомобіль пошкодивши арматуру на газовій трубі біля будинку
Джерело: 24 Канал
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