У Києві автомобіль поліцейської охорони потрапив у ДТП: є загиблий
ДТП трапилася у Києві на вулиці Тарасівській за участю автомобіля поліцейської охорони.
ДТП трапилася у четвер 1 серпня. Про це повідомляє прес-служба Поліції охорони України.
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За попередньою інформацією, водієві стало погано під час руху, внаслідок чого він втратив свідомість. Натомість автомобіль зіткнувся з деревом.
По приїзду, лікарям залишилось лише констатувати смерть водія.
ДТП у Києві на вулиці Тарасівській
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