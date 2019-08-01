У Києві автомобіль поліцейської охорони потрапив у ДТП: є загиблий

ДТП трапилася у Києві на вулиці Тарасівській за участю автомобіля поліцейської охорони.

ДТП трапилася у четвер 1 серпня. Про це повідомляє прес-служба Поліції охорони України.

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За попередньою інформацією, водієві стало погано під час руху, внаслідок чого він втратив свідомість. Натомість автомобіль зіткнувся з деревом.

По приїзду, лікарям залишилось лише констатувати смерть водія.



ДТП у Києві на вулиці Тарасівській