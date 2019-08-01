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      У Києві автомобіль поліцейської охорони потрапив у ДТП: є загиблий

      806 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Акценты

      ДТП трапилася у Києві на вулиці Тарасівській за участю автомобіля поліцейської охорони.

      ДТП трапилася у четвер 1 серпня. Про це повідомляє прес-служба Поліції охорони України.

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      За попередньою інформацією, водієві стало погано під час руху, внаслідок чого він втратив свідомість. Натомість автомобіль зіткнувся з деревом.

      По приїзду, лікарям залишилось лише констатувати смерть водія.

      ДТП з поліцією у Києві
      ДТП у Києві на вулиці Тарасівській

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
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