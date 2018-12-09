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      У Києві автомобіль поліції врізався у кафе: фото, відео

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      ДТП за участі поліцейських
      ДТП за участі поліцейських / Фото із соцмереж

      У Києві на вулиці Великій Васильківській автомобіль поліції врізався у кав'ярню. Так, правоохоронців "підрізала" іномарка, і вони вилетіли на тротуар.

      Про інцидент пишуть у соцмережах.

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      На знімках, зроблених очевидцями видно, що поліцейський Prius потрощив терасу столичної кав'ярні, навколо автівки валяються перекинуті столики та поломані стільці.

      У Facebook-спільноті dtp.kiev.ua оприлюднили відео з камер спостереження, на яких видно момент аварії. 

      Четвертий розбитий в Києві протягом цієї доби патрульний автомобіль... Великою Васильківською рухалися Mercedes і поліцейський Prius. Водій Mercedes різко повернув вліво і підрізав авто правоохоронців,
      – пишуть у соцмережі.

      У спільноті зазначають, що після вильоту на тротуар патрульного автомобіля, був збитий пішохід. А ось Mercedes поїхав з місця ДТП, щоправда пізніше його все ж зупинили інші патрульні.

      Дивіться відео моменту ДТП за участі поліції у Києві:

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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