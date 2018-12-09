У Києві автомобіль поліції врізався у кафе: фото, відео

У Києві на вулиці Великій Васильківській автомобіль поліції врізався у кав'ярню. Так, правоохоронців "підрізала" іномарка, і вони вилетіли на тротуар.

Про інцидент пишуть у соцмережах.

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На знімках, зроблених очевидцями видно, що поліцейський Prius потрощив терасу столичної кав'ярні, навколо автівки валяються перекинуті столики та поломані стільці.

У Facebook-спільноті dtp.kiev.ua оприлюднили відео з камер спостереження, на яких видно момент аварії.

Четвертий розбитий в Києві протягом цієї доби патрульний автомобіль... Великою Васильківською рухалися Mercedes і поліцейський Prius. Водій Mercedes різко повернув вліво і підрізав авто правоохоронців,

– пишуть у соцмережі.

У спільноті зазначають, що після вильоту на тротуар патрульного автомобіля, був збитий пішохід. А ось Mercedes поїхав з місця ДТП, щоправда пізніше його все ж зупинили інші патрульні.

Дивіться відео моменту ДТП за участі поліції у Києві: