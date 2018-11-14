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      У Києві автомобіль скотився з гори і протаранив ще п'ять машин: промовисте відео

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      У Києві легковик скотився з гори і врізався у ще 5 авто
      У Києві легковик скотився з гори і врізався у ще 5 авто / Скрін з відео

      14 листопада у Києві випав перший сніг, через що у місті утворився справжній транспортний колапс. За день в столиці сталося понад три сотні ДТП, тому водіїв закликають бути обережними.

      Одна з масштабних аварій сталася в Києві на вулиці Курдряшова. Відповідне відео публікує "Київ оперативний" у Facebook.

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      Через сильну ожеледицю на вулиці зіткнулися одразу п'ять автомобілів. Поки водії з'ясовували стосунки, з гори скотилося ще одне авто, яке влетіло у легковики, що стояли внизу.

      На відео видно, що іномарка котилася вниз по вулиці і не могла зупинитися. Тому, учасниками цієї ДТП загалом стали шість автомобілів.

      Зазначається, що ймовірно водій втратив керування на слизькій дорозі у результаті чого і злетів униз. У коментарях користувачі мережі також припускають, що водій міг їхати на літній гумі.

      Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

       

       

      Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож столиця погрузла в автомобільних заторах. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 300 ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Сніг в Україні Київ замело снігом Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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