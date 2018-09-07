У Києві автомобіль "влетів" у зупинку громадського транспорту: фото

У Києві авто в'їхало в зупинку громадського транспорту / Dtp.kiev.ua

У п'ятницю, 7 вересня, на Окружній дорозі Києва автомобіль Hyundai в'їхав у зупинку громадського транспорту. Машина врізалась у торговельний кіоск, що на зупинці "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.