У Києві автомобіль "влетів" у зупинку громадського транспорту: фото
У п'ятницю, 7 вересня, на Окружній дорозі Києва автомобіль Hyundai в'їхав у зупинку громадського транспорту. Машина врізалась у торговельний кіоск, що на зупинці "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.
Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".
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Попередньою встановлено, що вантажівка притиснула легковий автомобіль до узбіччя, в результаті цього водій в’їхав у зупинку.
Водночас Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua повідомляє, що на момент аварії в салоні Hyundai перебувала дитина. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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