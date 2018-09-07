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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Києві автомобіль "влетів" у зупинку громадського транспорту: фото

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У Києві авто в'їхало в зупинку громадського транспорту
У Києві авто в'їхало в зупинку громадського транспорту / Dtp.kiev.ua

У п'ятницю, 7 вересня, на Окружній дорозі Києва автомобіль Hyundai в'їхав у зупинку громадського транспорту. Машина врізалась у торговельний кіоск, що на зупинці "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев оперативный".

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Попередньою встановлено, що вантажівка притиснула легковий автомобіль до узбіччя, в результаті цього водій в’їхав у зупинку.

Водночас Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua повідомляє, що на момент аварії в салоні Hyundai перебувала дитина. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

 

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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