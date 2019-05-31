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      У Києві автомобіль збив лося – відео

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      У Києві автомобіль збив лося (ілюстративне фото)
      У Києві автомобіль збив лося (ілюстративне фото) / classomsk.com

      У Києві на Південному мосту мікроавтобус Mercedes збив лося. Інцидент трапився вранці 31 травня.

      Тварині вижити не вдалося, повідомив "Київ оперативний" у себе на Facebook-сторінці.

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      Користувачі соціальної мережі емоційно відреагували на таку новину. Багато з них стверджують, що мертва тварина насправді випала із вантажівки. 

      Чи не з причепа він випав? Хлопець віз у причепі лося, почав гальмувати перед черговою ямою, а тушка по інерції пішла через борт,
      – зазначають користувачі.

      Одні вважають, що тварина стала жертвою браконьєрів, а інші стверджують, що лося збив автомобіль. На відео видно, що мікроавтобус Mercedes із причепом стоїть на мосту, а перед автомобілем лежить збита тварина.

      До слова, в Україні тварини не часто виходять на дороги, але ДТП трапляються. У скандинавських країнах для попередження загибелі великих тварин на дорогах встановлено сітки, а в місцях міграції тварин – попереджувальні знаки.

      У Києві автомобіль збив лося на Південному мосту: дивіться відео 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Світ тварин Новини Києва
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