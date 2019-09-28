У Києві автомобіль збив людей під час дрифтування: ймовірно, за кермом був неповнолітній – фото

У Києві ввечері 27 вересня зібрались пошановувачі швидкої їзди, щоб позмагатись між собою. Однак, один з водіїв не впорався з керуванням та влетів у перехожих – чоловіка та жінку.

А потім це ж авто протаранило ще три машини – Opel, Toyota та Fiat, передає "Київ Інформатор".

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Очевидці кажуть, що від зіткнення чоловік і жінка, які йшли по парковці, підлетіли на метр вгору. Їх з важкими травмами госпіталізували медики. Постраждав і сам водій.

Неповнолітній водій влаштував ДТП у Києві: фото Інформатор

За словами киян, які стали свідками ДТП, горе-дрифтувальник – неповнолітній та був під дією алкоголю. Хто йому дозволив сісти за кермо – має встановити поліція.

Дивіться відео з місця аварії у Києві: