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      У Києві автомобіль збив людей під час дрифтування: ймовірно, за кермом був неповнолітній – фото

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      У Києві автомобіль збив людей під час дрифтування
      У Києві автомобіль збив людей під час дрифтування / Інформатор. Київ

      У Києві ввечері 27 вересня зібрались пошановувачі швидкої їзди, щоб позмагатись між собою. Однак, один з водіїв не впорався з керуванням та влетів у перехожих – чоловіка та жінку.

      А потім це ж авто протаранило ще три машини – Opel, Toyota та Fiat, передає "Київ Інформатор".

      До теми: Смертельна ДТП у Броварах: з'явилось відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку

      Очевидці кажуть, що від зіткнення чоловік і жінка, які йшли по парковці, підлетіли на метр вгору. Їх з важкими травмами госпіталізували медики. Постраждав і сам водій. 

      Неповнолітній водій влаштував ДТП у Києві: фото Інформатор

      За словами киян, які стали свідками ДТП, горе-дрифтувальник – неповнолітній та був під дією алкоголю. Хто йому дозволив сісти за кермо – має встановити поліція.

      Дивіться відео з місця аварії у Києві:

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Діти і неповнолітні Постраждалі Авто
      Джерело: 24 канал
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