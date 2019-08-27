У Києві банда невідомих підпалила мікроавтобус з людьми

У Києві на Подолі в ніч на 27 серпня невідомі підпалили мікроавтобус, у якому перебувало 4 чоловіків.

Інцидент трапився на вулиці Електриків, в одній з лісопосадок Києва. Постраждалих немає, повідомляє прес-служба Національної поліції у Києві.

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Автомобіль стояв у лісопосадці, коли раптово до нього підбігли 8 невідомих осіб в масках і чорному одязі. Зловмисники пирснули у вікно сльозогінним газом.

Чоловіки встигли вибігти з автомобіля до того, як хтось із невідомих закинув в салон запальну суміш. Коли мікроавтобус загорівся – люди у масках зникли.

Зловмисників розшукують правоохоронні органи, за скоєне їм загрожує до 7 років ув'язнення.



У Києві невідомі хотіли підпалити автомобіль з живими людьми