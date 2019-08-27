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      У Києві банда невідомих підпалила мікроавтобус з людьми

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      У Києві невідомі підпалили автомобіль
      У Києві невідомі підпалили автомобіль / Волинь UA

      У Києві на Подолі в ніч на 27 серпня невідомі підпалили мікроавтобус, у якому перебувало 4 чоловіків.

      Інцидент трапився на вулиці Електриків, в одній з лісопосадок Києва. Постраждалих немає, повідомляє прес-служба Національної поліції у Києві.

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      Автомобіль стояв у лісопосадці, коли раптово до нього підбігли 8 невідомих осіб в масках і чорному одязі. Зловмисники пирснули у вікно сльозогінним газом.

      Чоловіки встигли вибігти з автомобіля до того, як хтось із невідомих закинув в салон запальну суміш. Коли мікроавтобус загорівся  – люди у масках зникли. 

      Зловмисників розшукують правоохоронні органи, за скоєне їм загрожує до 7 років ув'язнення.

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      У Києві невідомі хотіли підпалити автомобіль з живими людьми

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Кримінал
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