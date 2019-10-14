У Києві батько залишив дворічного малюка в автомобілі: дитину рятували перехожі – фото, відео

Дворічна дитина просиділа в автомобілі понад 2 години. Хлопчика в іномарці Jaguar закрив його батько. Дитя плакало і привернуло увагу випадкових перехожих.

Автомобіль з дворічною дитиною всередині був припаркований у центрі Києва на Подолі. Про інцидент інформує фейсбук-спільнота Kyiv Operative. Подія трапилась ввечері 13 вересня. Її свідками стали випадкові перехожі та відвідувачі одного з ресторанів, біля якого була припаркована автівка.

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Поблизу із закладом були припарковані автомобілі. В одному з авто неодноразово спрацьовувала сигналізація... Це була іномарка Jaguar, на яку одразу звернули увагу, як працівники, так і багато хто із відвідувачів. В автомобілі сиділа маленька заплакана дитина – дворічний хлопчик. Він невгамовно плакав,

– розповідає свідок інциденту.

Автомобіль був закритий і нікого з дорослих поруч не було. Сама автівка була припаркована понад дві години.

Всі відволікали дитину, як могли. Трішки заспокоїли та викликали поліцію... За ними приїхала і швидка допомога. Довелося розбити скло,

– додають очевидці.

Дитину звільнили з автомобіля, а медики перевірили стан хлопчика. Він здоровий і з ним усе добре. Невдовзі прийшов і сам батько. Він пояснив поліцейським, що виходив в аптеку за ліками, бо дитина хворіла.

Втім, очевидці словам батька не вірять, оскільки дитина пробула закритою в автомобілі понад 2 години.

Батько залишив дворічну дитину в автомобілі: відео

Чому дітей не можна залишати самих в замкненому автомобілі? Відповідь у статистиці: кожні 10 днів в світі гине одна дитина через перегрів/переохолодження/задуху ременями безпеки в авто.



Важливо пам’ятати, що автомобіль дуже швидко остигає в холодну пору року, і вмить нагрівається на сонці. Температура повітря здатна підвищитися на 20 градусів за якісь 10 хвилин, і на 30 – 40 – за годину, навіть в тому випадку, коли за бортом не більше +20 градусів, а вікна злегка відкриті. Такі коливання температур можуть привести до летального результату. Окрім того, організм малюка нагрівається/остигає в 4 – 5 разів швидше, ніж організм дорослого, бо теплообмін ще не сформований до кінця.



Також дитині, яка перебуває в авто одна, дуже швидко може стати нудно. Існує велика ймовірність, що вона почне крутитися і заплутається в ременях безпеки.