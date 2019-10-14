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      У Києві батько залишив дворічного малюка в автомобілі: дитину рятували перехожі – фото, відео

      5534 Читать новость на русском
      Дитина за кермом Jaguar
      Дитина за кермом Jaguar / скріншот

      Дворічна дитина просиділа в автомобілі понад 2 години. Хлопчика в іномарці Jaguar закрив його батько. Дитя плакало і привернуло увагу випадкових перехожих.

      Автомобіль з дворічною дитиною всередині був припаркований у центрі Києва на Подолі. Про інцидент інформує фейсбук-спільнота Kyiv Operative. Подія трапилась ввечері 13 вересня. Її свідками стали випадкові перехожі та відвідувачі одного з ресторанів, біля якого була припаркована автівка.

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      Поблизу із закладом були припарковані автомобілі. В одному з авто неодноразово спрацьовувала сигналізація... Це була іномарка Jaguar, на яку одразу звернули увагу, як працівники, так і багато хто із відвідувачів. В автомобілі сиділа маленька заплакана дитина – дворічний хлопчик. Він невгамовно плакав,
      – розповідає свідок інциденту.

      Автомобіль був закритий і нікого з дорослих поруч не було. Сама автівка була припаркована понад дві години.

      Всі відволікали дитину, як могли. Трішки заспокоїли та викликали поліцію... За ними приїхала і швидка допомога. Довелося розбити скло,
      – додають очевидці.

      Дитину звільнили з автомобіля, а медики перевірили стан хлопчика. Він здоровий і з ним усе добре. Невдовзі прийшов і сам батько. Він пояснив поліцейським, що виходив в аптеку за ліками, бо дитина хворіла.

      Втім, очевидці словам батька не вірять, оскільки дитина пробула закритою в автомобілі понад 2 години.

      Батько залишив дворічну дитину в автомобілі: відео

      Чому дітей не можна залишати самих в замкненому автомобілі? Відповідь у статистиці: кожні 10 днів в світі гине одна дитина через перегрів/переохолодження/задуху ременями безпеки в авто.

      Важливо пам’ятати, що автомобіль дуже швидко остигає в холодну пору року, і вмить нагрівається на сонці. Температура повітря здатна підвищитися на 20 градусів за якісь 10 хвилин, і на 30 – 40 – за годину, навіть в тому випадку, коли за бортом не більше +20 градусів, а вікна злегка відкриті. Такі коливання температур можуть привести до летального результату. Окрім того, організм малюка нагрівається/остигає в 4 – 5 разів швидше, ніж організм дорослого, бо теплообмін ще не сформований до кінця.

      Також дитині, яка перебуває в авто одна, дуже швидко може стати нудно. Існує велика ймовірність, що вона почне крутитися і заплутається в ременях безпеки.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Діти і неповнолітні
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