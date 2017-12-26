У Києві бетономішалка врізалася в автомобіль посольства Франції
00:47, сьогодні 296 Читать новость на русском
Біля головного управління ДСНС України ввечері 26 грудня не розминулися бетономішалка та легковик Fiat.
Про це повідомляє "Київ ДТП".
Легковик був на дипломатичних номерах посольства Франції з іноземцем за кермом.
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Як зазначається, авто зупинилося на світлофорі і у цей ж моменту нього врізалася бетономішалка.
Чоловік з Fiat стверджує, що зупинив авто на червоне світло. У той же час водій вантажівки твердить, що легковик раптово загальмувала на зелене світло і він не встиг зреагувати.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Джерело: 24 Канал
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