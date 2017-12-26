У Києві бетономішалка врізалася в автомобіль посольства Франції

Біля головного управління ДСНС України ввечері 26 грудня не розминулися бетономішалка та легковик Fiat.

Про це повідомляє "Київ ДТП".

Легковик був на дипломатичних номерах посольства Франції з іноземцем за кермом.

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Як зазначається, авто зупинилося на світлофорі і у цей ж моменту нього врізалася бетономішалка.

Чоловік з Fiat стверджує, що зупинив авто на червоне світло. У той же час водій вантажівки твердить, що легковик раптово загальмувала на зелене світло і він не встиг зреагувати.

На щастя, обійшлося без постраждалих.