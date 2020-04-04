У Києві без маски заборонили ходити навіть по вулицях і біля будинків: деталі
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Мерія Києва розширила визначення терміну "громадському місця", де, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 6 квітня обов'язково необхідно надягати маску.
У Києві заборонено перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски. Про це мовиться у розпорядженні №12 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника.
Радимо ознайомитись Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження
Під терміном "громадське місце" для цієї заборони розуміються:
- парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- підземні переходи;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування;
- приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;
- підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини і підприємства сфери послуг;
- готелі, хостели, гуртожитки;
- вокзали і аеропорти;
- транспорт і зупинки громадського транспорту;
- прибудинкові території;
- території нежитлових будівель.
Де потрібно носити маску у Києві / Інфографіка КМДА
Що відомо про термін "громадське місце" і чого стосуються карантинні обмеження
- У рамках посилення карантинних заходів в Україні, уряд запропонував, зокрема, заборонити перебування у громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх та усім – без вдягнутої маски чи респіратора.
- Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі – під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. Про це йдеться у 13 статті Закону.
- Водночас в уряді пояснили, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
- Тому Кабмін наполягає на перебуванні на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".
- Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
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