У Києві без маски заборонили ходити навіть по вулицях і біля будинків: деталі

Мерія Києва розширила визначення терміну "громадському місця", де, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 6 квітня обов'язково необхідно надягати маску.

У Києві заборонено перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски. Про це мовиться у розпорядженні №12 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника.

Радимо ознайомитись Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження

Під терміном "громадське місце" для цієї заборони розуміються:

парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

підземні переходи;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування;

приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;

підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини і підприємства сфери послуг;

готелі, хостели, гуртожитки;

вокзали і аеропорти;

транспорт і зупинки громадського транспорту;

прибудинкові території;

території нежитлових будівель.



Де потрібно носити маску у Києві / Інфографіка КМДА

Що відомо про термін "громадське місце" і чого стосуються карантинні обмеження