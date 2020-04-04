22:59
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві без маски заборонили ходити навіть по вулицях і біля будинків: деталі

      -
      У Києві посилили карантинні заходи / strana.ua

      Мерія Києва розширила визначення терміну "громадському місця", де, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 6 квітня обов'язково необхідно надягати маску.

      У Києві заборонено перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски. Про це мовиться у розпорядженні №12 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника.

      Радимо ознайомитись Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження

      Під терміном "громадське місце" для цієї заборони розуміються:

      • парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики;
      • майдани, площі, бульвари, проспекти;
      • вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
      • підземні переходи;
      • пляжі;
      • кладовища;
      • інші території загального користування;
      • приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;
      • підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини і підприємства сфери послуг;
      • готелі, хостели, гуртожитки;
      • вокзали і аеропорти;
      • транспорт і зупинки громадського транспорту;
      • прибудинкові території;
      • території нежитлових будівель.


      Де потрібно носити маску у Києві / Інфографіка КМДА

      Що відомо про термін "громадське місце" і чого стосуються карантинні обмеження

      • У рамках посилення карантинних заходів в Україні, уряд запропонував, зокрема, заборонити перебування у громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх та усім – без вдягнутої маски чи респіратора.
      • Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі – під'їзди, а також підземні переходи, стадіони. Про це йдеться у 13 статті Закону.
      • Водночас в уряді пояснили, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.
      • Тому Кабмін наполягає на перебуванні на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".
      • Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
      Теги: Новини Здоров'я Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 21:56 Скільки українців хворі на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 27243
      сьогодні , 16:47 У Кропивницькому водії маршруток відмовились возити пасажирів: яка причина
      Новини України 5927
      сьогодні , 18:00 Коломойський може сісти за ґрати на 7 – 12 років, – Рябошапка про справу "Привату"
      Новини України 8520
      сьогодні , 22:27 Від коронавірусу в Україні померли вже 32 осіб: деталі
      Лікування 28007
      сьогодні , 18:35 Коронавірус на Вінниччині: дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів
      Лікування 23556
      сьогодні , 17:45 Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відео
      Новини України 15934
      сьогодні , 16:53 Посилення карантину в Україні: основне про нові заборони
      Новини України 10790
      сьогодні , 19:28 Коронавірус в Італії 4 квітня 2020 року
      Лікування 15067
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Врятуємо США: Росія вкотре кинула своїх громадян в обійми смерті
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 21:31 Як світові бренди використовують креатив для боротьби з коронавірусом
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук