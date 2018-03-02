У Києві безхатько побив поліцейського

У столичній підземці затримали чоловіка, який із кулаками накинувся на поліцейського. Після бійки правоохоронця госпіталізували.

Подія сталася на станції метро "Театральна". Вранці 1 березня до чергової частини надійшло повідомлення про те, що невідомий побив працівника поліції. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, повідомили у столичній поліції.

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Після надання допомоги поліцейського із забоями голови та тіла "швидка" госпіталізувала у стаціонар. Встановлено, що під час виконання службових обов’язків при відкритті станції працівник поліції побачив чоловіка, який спав біля дверей. На його прохання звільнити прохід невідомий різко збив його з ніг та накинувся із кулаками, а потім побіг у бік платформи.

Правопорушника затримали на станції метро "Золоті Ворота" та доставили до кімнати поліції. Ним виявився уродженець Житомирської області, 1975 року народження, який не має постійного місця проживання.

Безхатька, який побив поліцейського, затримали

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.