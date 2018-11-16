У Києві біля метро "Дарниця" провалився міст: фото, відео

У Києві на вулиці Будівельників провалився міст. Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро "Дарниця".

Про це повідомляє "Інформатор".

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Працівники комунальної служби стверджують, що розірвану плиту і яму на тротуарі виявили ще близько 8:00 ранку. Однак, ремонтувати міст чомусь почали тільки опівдні. Зазначається також, що провал зайняв майже всю ширину тротуару.



У Києві на вулиці Будівельників провалився міст/ Фото "Інформатор"



Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро "Дарниця"/ Фото "Інформатор"

Співробітники дорожньої служби вже встановлюють нову плиту.



Комунальні служби ремонтують міст у Києві/ Фото "Інформатор"

Рух транспорту частково перекрито в бік бульвару Перова. Комунальники стверджують, що проїзд повністю відновлять до вечора. Також, на їхню думку, така деформація могла статися через важку техніку. Ймовірно снігоприбиральна машина заїхала на тротуар.

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Рух транспорту частково перекрито в бік бульвару Перова/ Фото "Інформатор"

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