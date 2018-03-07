У Києві біля метро трапилися бандитські розбірки: фоторепортаж
Ввечері 6 березня біля станції метро "Лісова" у Києві трапився конфлікт, під час якого підірвали дві гранати.
Про це повідомляє "ДТП Київ".
У результаті розбірок згоріло авто марки Toyota. Постраждала щонайменше одна людина – її зачепив осколок.
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За словами очевидців, двоє бандитів зникли в напрямку Броварів.
У Києві та області оголосили план перехоплення.
Джерело: 24 Канал
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