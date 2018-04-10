У Києві біля нічного клубу чоловік відкрив стрілянину

Вночі у Києві у вівторок, 10 квітня, на проспекті Перемоги, 47 біля нічного клубу Duty Free перехожий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту постраждав хлопець.

Постріл пролунав близько 01:45, передає "Інформатор".

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За даними правоохоронців, молоді люди стояли біля нічного клубу, біля них проходив чоловік. Між ними відбулася словесна перепалка, яка переросла у бійку. Після цього перехожий дістав пістолі і зробив постріл.

Потерпілий відмовився коментувати подію, але зазначив, що натрапив на цвях. Його доставили до лікарні з пораненням лівої ноги, за попередніми даними, від патрона Флобера.



Чоловік, який стріляв, зник з місця злочину. Наразі поліція шукає зловмисника. На місці працювала поліція і швидка допомога.

До слова, в Одеській області неповнолітні гралися пістолетом, під час чого 15-річний хлопець вистрілив у груди своєму одноліткові.