У Києві біля пам'ятника Ватутіну – бійка: фото, відео

У Києві біля пам'ятника Ватутіну у Маріїнському парку сталася бійка. Заворушення виникло під час покладання квітів до монументу у роковини смерті радянського воєначальника.

Про це інформує кореспондент 24 каналу.

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У Києві біля пам'ятника радянському генералові Миколі Ватутіну у Маріїнському парку трапилася сутичка. Бійка виникла після того, як до монументу прийшли люди із гвоздиками, аби покласти квіти у роковини смерті радянського воєначальника.

Представники націоналістичної організації C14 влаштували акцію протесту щодо цього заходу. У підсумку активісти облили пам'ятник Ватутіну червоною фарбою та розвісили транспарант із написом "Кожного ката чекає розплата". Окрім цього, вони вступили у суперечку із людьми, які прийшли покласти квіти та вигукували, що справжніми героями є Шухевич та воїни УПА.

Пізніше до мітингувальників вийшов нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко із охоронцями. Зав'язалась сутичка, під час якої було застосовано сльозогінний газ.

Додамо, що це вже не перші заворушення під цим монументом. У 2017 році представники Нацкорпусу провели під пам'ятником Ватутіну акцію під час якої повісили на нього табличку із написом "Палач, знищений українськими націоналістами". У 2016 році в Інституті національної пам'яті пояснили, що не можуть демонтувати пам'ятник радянському воєначальнику, оскільки там розміщується його могила.



Біля пам'ятника Ватутіну – бійка



Старші люди прийшли покласти квіту до монументі в річницю смерті радянського воєначальника



Активісти націоналістичної організації С14 теж прийшли до монумента

Біля пам'ятника радянському воєначальнику Ватутіну – бійка

Нагадаємо, у березні на Житомирщині невідомі зруйнували частину пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну. Відомо, що до до пам’ятника підійшли 4 молодих людей і розгромили меморіальну дошку.