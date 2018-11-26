У Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами

Неподалік посольства Російської Федерації у Києві невідомі спалили автомобіль з дипломатичними номерами.

Про це повідомило видання "Українська правда".

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Вночі пожежники отримали повідомлення, що у провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько кілометра від посольства Російської Федерації, горить автомобіль.



Авто знайшли за кілометр від посольства РФ

Прибувши на місце інциденту пожежники загасили вогонь, зараз на місці працюють співробітники поліції. Попередньою причиною пожежі називають умисний підпал.



Пожежники підозрюють, що авто підпалили навмисно

Серія номерних знаків DP 001 належать автомобілям російських дипломатичних представництв, штатних консульських установ, а також дипломатичному персоналу цих установ.



Номерні знаки належать автомобілям російських дипломатичних представництв

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.