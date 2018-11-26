05:21
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      У Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами

      333 Читать новость на русском
      Біля посольства РФ згорів автомобіль з дипломатичними номерами
      Біля посольства РФ згорів автомобіль з дипломатичними номерами / Українська правда

      Неподалік посольства Російської Федерації у Києві невідомі спалили автомобіль з дипломатичними номерами.

      Про це повідомило видання "Українська правда".

      Читайте також: Біля консульства РФ у Львові активісти палять шини

      Вночі пожежники отримали повідомлення, що у провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько кілометра від посольства Російської Федерації, горить автомобіль.

      пожежа, Київ, посольство РФ
      Авто знайшли за кілометр від посольства РФ

      Прибувши на місце інциденту пожежники загасили вогонь, зараз на місці працюють співробітники поліції. Попередньою причиною пожежі називають умисний підпал.

      Пожежа, Київ, посольство РФ
      Пожежники підозрюють, що авто підпалили навмисно

      Серія номерних знаків DP 001 належать автомобілям російських дипломатичних представництв, штатних консульських установ, а також дипломатичному персоналу цих установ.

      Посольство РФ, Київ, пожежа
      Номерні знаки належать автомобілям російських дипломатичних представництв

      25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      25 листопада , 22:02 Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      Яніна Ткачук 9462
      Це війна: Путін пішов ва-банк у Азовському морі
      сьогодні , 03:45 Це війна: Путін пішов ва-банк у Азовському морі
      Олексій Чибісов 3683
      В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      25 листопада , 23:58 В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 67520
      Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      25 листопада , 23:37 Напад на українські кораблі в Азовському морі: хроніка подій
      3749
      Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      25 листопада , 22:58 Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      4979
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Львові масштабна пожежа охопила обласну клінічну лікарню: фото
       21 листопада , 12:56
      Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження
       25 квітня 2016 , 22:40 1
      Динамо завдяки голу й асисту Буено у товариському матчі обіграло Олімпік
       18 листопада , 14:56
      Головні новини футболу 18 листопада: Англія та Швейцарія яскраво вийшли у плей-офф Ліги націй, Україна має втрату
       19 листопада , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук