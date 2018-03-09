У Києві біля торгівельного центру трапилася потрійна ДТП: фото

Біля торгівельно-розважального центру Skymall у Києві ввечері 8 березня трапилася потрійна аварія – постраждали троє людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За словами очевидців, у правому ряді стояв тролейбус – у нього злетіли штанги. Водій Daewoo вирішив його об‘їхати, але не подивився у дзеркало. Врешті у нього в‘їхав водій Ravon, який мчав на швидкості 100 кілометрів за годину та не встиг загальмувати.

Читайте також: У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію: є загиблі

На цьому аварія не закінчилася – водії виставили знак аварійної зупинки та чекали на поліцію із страховим комісаром. У цей час в Ravon влетів Hyundai.

Внаслідок аварії постраждали троє людей. Аварія спричинила суттєві затори.