У Києві біля Верховної Ради чоловік вчинив самогубство

У Києві ввечері 4 червня чоловік вчинив самогубство біля будівлі парламенту, зістрибнувши із естакади, що веде до вертолітного майданчика.

Про це повідомляє Informator.ua.

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Зістрибнувши, чоловік одразу ж потрапив на дорогу під колеса автомобіля Volkswagen. Тому медикам врятувати його не вдалося, чоловік загинув на місці. Йому було приблизно 35 років.

На естакаді, звідки він стрибнув, знайшли рюкзак з документами. Наразі поліція встановлює причини інциденту.

Нагадаємо, у Києві 4 червня чоловік, стрибнувши із Південного мосту, загинув від сильного удару об дно. Причиною трагедії стала п'яна суперечка, коли нетверезий чоловік заклався із друзями, що зістрибне із мосту "бомбочкою".