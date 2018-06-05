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У Києві біля Верховної Ради чоловік вчинив самогубство

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Самогубство
Самогубство / informator.ua

У Києві ввечері 4 червня чоловік вчинив самогубство біля будівлі парламенту, зістрибнувши із естакади, що веде до вертолітного майданчика.

Про це повідомляє Informator.ua.

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Зістрибнувши, чоловік одразу ж потрапив на дорогу під колеса автомобіля Volkswagen. Тому медикам врятувати його не вдалося, чоловік загинув на місці. Йому було приблизно 35 років.

На естакаді, звідки він стрибнув, знайшли рюкзак з документами. Наразі поліція встановлює причини інциденту.

Нагадаємо, у Києві 4 червня чоловік, стрибнувши із Південного мосту, загинув від сильного удару об дно. Причиною трагедії стала п'яна суперечка, коли нетверезий чоловік заклався із друзями, що зістрибне із мосту "бомбочкою". 

Теги: Самогубство Новини України Новини Києва Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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