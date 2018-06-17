У Києві біля відділку поліції спалили ЛГБТ-прапор
У Києві пікетувальники спалили прапор ЛГБТ-спільноти під управлінням поліції у Шевченківському районі.
Така інформація з'явилася на сторіці "Карпатська Січ" у Facebook.
"Зовсім скоро таким полум'ям буде горіти не лише ЛГБТ-прапор", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ще перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві 17 червня противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.
Після цього члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів. Пізніше опублікували інофрмацію, що поліція відпустила всіх затриманих.
Джерело: 24 Канал
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