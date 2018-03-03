У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломагістраль

Порив тепломагістралі діаметром 450 мм стався близько 3 години ночі суботи у Шевченківському районі Києва біля залізничного вокзалу по вулиці Симона Петлюри, 25.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"В результаті без теплопостачання залишилося 6 багатоповерхових будинків, 1 лікувальний заклад (без стаціонару), 1 школа та 5 відомчих об’єктів", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також, на Facebook сторінці dtp.kiev.ua, повідомляється, що в результаті прориву обвалилося більше 50 квадратних метрів асфальту, утворилася яма глибиною до 3 метрів.