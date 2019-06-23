У Києві борються зі спекою "водяними арками": де у столиці можна освіжитися

У парках столиці встановили спеціальні арки, які розпорошують воду. Кияни та гості міста можуть рятуватися за допомогою них від сильної спеки, яка триває в Україні.

За прогнозами синоптиків, у столиці найближчими днями все ще утримуватиметься 30-градусна спека. Буквально на декілька градусів вона спаде 25 – 26 червня. Рятівні арки в київських парках встановило комунальне об’єднання "Київзеленбуд".

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Всі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару,

– передають у "Київзеленбуді".

Вони розташовані у таких парках столиці:

"Рильського" у Голосіївському районі; "Перемога", "Шумського", "Аврора" у Дніпровському районі; "Відрадний" та імені Островського у Соломʼянському районі; "Молодіжний" та "Деснянський" у Деснянському районі; Імені Шевченка у Шевченківському районі; "Маріїнський" і "Хрещатий" у Печерському районі; На проспекті Перемоги, 97, біля адміністрації у Святошинському районі; У сквері на Щекавицькій та "Сагайдачного" у Подільському районі; У сквері по вулиці Тимошенко, біля адміністрації Оболонського району.

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