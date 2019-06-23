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      У Києві борються зі спекою "водяними арками": де у столиці можна освіжитися

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      "Рятівні арки" розташовані в парках Києва
      "Рятівні арки" розташовані в парках Києва / прес-служба "Київзеленбуд"

      У парках столиці встановили спеціальні арки, які розпорошують воду. Кияни та гості міста можуть рятуватися за допомогою них від сильної спеки, яка триває в Україні.

      За прогнозами синоптиків, у столиці найближчими днями все ще утримуватиметься 30-градусна спека. Буквально на декілька градусів вона спаде 25 – 26 червня. Рятівні арки в київських парках встановило комунальне об’єднання "Київзеленбуд".

      Важливо: Через спеку в Україні можуть вимикати світло

      Всі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару,
      – передають у "Київзеленбуді".

      Вони розташовані у таких парках столиці:

      1. "Рильського" у Голосіївському районі;
      2. "Перемога", "Шумського", "Аврора" у Дніпровському районі;
      3. "Відрадний" та імені Островського у Соломʼянському районі;
      4. "Молодіжний" та "Деснянський" у Деснянському районі;
      5. Імені Шевченка у Шевченківському районі;
      6. "Маріїнський" і "Хрещатий" у Печерському районі;
      7. На проспекті Перемоги, 97, біля адміністрації у Святошинському районі;
      8. У сквері на Щекавицькій та "Сагайдачного" у Подільському районі;
      9. У сквері по вулиці Тимошенко, біля адміністрації Оболонського району.

      Цікаво: Як пережити спеку в автомобілі

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      Теги: Новини Києва Спека в Україні
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