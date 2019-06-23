У Києві борються зі спекою "водяними арками": де у столиці можна освіжитися
У парках столиці встановили спеціальні арки, які розпорошують воду. Кияни та гості міста можуть рятуватися за допомогою них від сильної спеки, яка триває в Україні.
За прогнозами синоптиків, у столиці найближчими днями все ще утримуватиметься 30-градусна спека. Буквально на декілька градусів вона спаде 25 – 26 червня. Рятівні арки в київських парках встановило комунальне об’єднання "Київзеленбуд".
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Всі арки виконані з деревини, взятої з аварійних дерев після санітарної рубки. На них встановлено по 10 форсунок для розпилення води. Всі арки підключені до систем поливу парків. Водяна завіса може врятувати від теплового і сонячного удару,
– передають у "Київзеленбуді".
Вони розташовані у таких парках столиці:
- "Рильського" у Голосіївському районі;
- "Перемога", "Шумського", "Аврора" у Дніпровському районі;
- "Відрадний" та імені Островського у Соломʼянському районі;
- "Молодіжний" та "Деснянський" у Деснянському районі;
- Імені Шевченка у Шевченківському районі;
- "Маріїнський" і "Хрещатий" у Печерському районі;
- На проспекті Перемоги, 97, біля адміністрації у Святошинському районі;
- У сквері на Щекавицькій та "Сагайдачного" у Подільському районі;
- У сквері по вулиці Тимошенко, біля адміністрації Оболонського району.
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