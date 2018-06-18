У Києві боржникам за комунальні послуги почали відключати комунікації: відео

У Києві мешканцям квартир, які мають борги за водопостачання і водовідведення почали відключати послугу користування каналізацією. Таке покарання вже застосували у помешканнях на вулицях Градинської і Бальзака.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

"Житель багатоповерхівки, якому перекрили каналізацію, заборгував понад 4000 гривень. Повідомлення про відключення висіло на дверях його квартири. Для розблокування каналізації потрібно погасити борг, а також оплатити послугу її зворотного підключення – це близько 2000 гривень", –мовиться у повідомленні "Київводоканалу".

Читайте також: У наступному році тарифи на воду почнуть зростати на 50%

Дивіться відео, як у Києві боржникам за компослуги відключають воду і каналізацію:

До слова, у березні 2018 року заборгованість українців за комунальні послуги становила 38,5 мільярда гривень.