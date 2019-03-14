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      У Києві БТР в’їхав у авто військової інспекції: фото і відео

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      ДТП у Києві: БТР в’їхав у машину військової інспекції
      ДТП у Києві: БТР в’їхав у машину військової інспекції / Kiev.informator.ua

      У Києві 13 березня сталася аварія за участю бронетранспортера і машини військової інспекції Lada Samara. У щойно відремонтованого БТРа відмовили гальма, повідомили в поліції.

      БТР і авто військової інспекції їхали вулицею Заболотного у напрямку станції метро "Теремки", повідомляє "Інформатор". У цей момент посеред дороги зупинилося цивільне авто, в якого заглох двигун. Машина військової інспекції встигла загальмувати перед цивільним авто. А от БТР, що їхав позаду, врізався в авто військових.

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      А аварії ніхто не постраждав. Авто військових отримало серйозні пошкодження задньої частини.

      Дивіться відео з місця ДТП в Києві за участю БТРа та авто військової інспекції:

      ДТП Київ аварія БТР автомобіль військова інспекція
      БТР не зміг загальмувати і протаранив авто військової інспекції в

      ДТП Київ аварія БТР авто військові
      Аварія за участю БТРа та авто військової інспекції
      ДТП Київ аварія БТР авто військові
      Авто військових зазнало суттєвих ушкоджень

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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