У Києві БТР в’їхав у авто військової інспекції: фото і відео

У Києві 13 березня сталася аварія за участю бронетранспортера і машини військової інспекції Lada Samara. У щойно відремонтованого БТРа відмовили гальма, повідомили в поліції.

БТР і авто військової інспекції їхали вулицею Заболотного у напрямку станції метро "Теремки", повідомляє "Інформатор". У цей момент посеред дороги зупинилося цивільне авто, в якого заглох двигун. Машина військової інспекції встигла загальмувати перед цивільним авто. А от БТР, що їхав позаду, врізався в авто військових.

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А аварії ніхто не постраждав. Авто військових отримало серйозні пошкодження задньої частини.

Дивіться відео з місця ДТП в Києві за участю БТРа та авто військової інспекції:



БТР не зміг загальмувати і протаранив авто військової інспекції в