У Києві частково обмежили рух транспорту: перелік вулиць

22 січня через заходи до дня Соборності в Києві обмежили рух для автомобілів, а також громадського транспорту.

Зокрема, частково перекриті прилеглі до Софійської площі вулиці – Володимирська, Софіївська, Рильського, Мала Житомирська, а також біля пам'ятника загиблим учасникам Революції Гідності – на перетині вулиці Грушевського та Петрівської алеї.

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Майдан Незалежності, Хрещатик та Європейська площа будуть перекриті з 12:00 й до закінчення заходів.

Через це у столиці утворились величезні затори: у напрямку центру міста стоїть проспект Перемоги, Набережне шосе, бульвар Лесі Українки, вулиці Вадима Гетьмана й Велика Житомирська.

Авто пересуваються дуже повільно, швидкість руху на деяких ділянках дороги сягає всього п'ять кілометрів на годину.

Дивіться відео: де у Києві перекрили рух – карта

Нагадаємо, журналісти 24 каналу розповіли, як відзначатимуть сторіччя Дня Соборності в різних містах України.