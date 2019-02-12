У Києві частково перекриють два мости: години обмеженого руху

Через ремонт доріг 13 лютого у Києві обмежать рух Північним та Південним мостами.

Про це повідомили у "Київавтодорі".

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Години обмеженого руху транспорту:

на Північному мосту через річку Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;

через річку Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь; на Південному мосту з 20:00 до 00:00 у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00:00 до 04:00 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на проспекті Миколи Бажана.

Крім того, з 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну через ремонтні роботи обмежили рух транспорту на мосту Патона.