У Києві частково перекриють два мости: години обмеженого руху
Через ремонт доріг 13 лютого у Києві обмежать рух Північним та Південним мостами.
Про це повідомили у "Київавтодорі".
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Години обмеженого руху транспорту:
- на Північному мосту через річку Дніпро з 10:00 до 13:00 у напрямку житлового масиву Троєщина, а також з 13:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;
- на Південному мосту з 20:00 до 00:00 у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе, а з 00:00 до 04:00 14 лютого у напрямку зі Столичного шосе на проспекті Миколи Бажана.
Крім того, з 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну через ремонтні роботи обмежили рух транспорту на мосту Патона.
Джерело: 24 Канал
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