У Києві через аномальне тепло прокинувся бобер: тварина почала валити дерева – фото

Через аномально теплу для такої пори температуру у Києві в парку "Перемога" прокинувся бобер. І все б нічого, але тварина почала гризти тутешні верби. Щоправда, співробітники тутешнього комунального підприємства з утримання зелених насаджень говорять, що бобер особливої шкоди парку не завдає, а його присутність свідчить про чистоту води у місцевих водоймах.

Як повідомляє ресурс "Сегодня", до 2009 року у цьому парку мешкали два бобри, але до цього часу залишився лише один.

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Щороку тварина навесні і восени, в сезон активної заготівлі деревини, починає псувати дерева. Бобер валить три-чотири дерева та точить тільки вербу. З одного боку, це є проблемою, але з іншого – це природний процес, і ми вважаємо, що боротися з бобром не варто. Якщо він так довго живе в нашому парку, отже вода в озері є дуже чистою, а в болоті він би не жив,

– розповів директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.



Бобер у парку "Перемога" точить тільки вербу

За його словами, слід більше хвилюватися за тварину, а не за дерева. Адже берег водойми постійно засаджують вербою, і вона, до того ж, швидко росте. Крім того, верба може рости й на корі.

"Ми намагалися "підгодовувати" нашого бобра, але він не хоче гризти зламані гілки. Йому більше подобаються свіжі дерева. Та й норок він має дуже багато на березі озера. Ми ж розуміємо, що бобру потрібно точити зуби, оскільки такою є його природа, інстинкт. А зуби у нього – дуже потужні. Він навіть може перекусити металеву сітку, якою ми обмотуємо деякі великі верби в парку. Щоправда, наш бобер не чіпає дерева, які обмотано сіткою, натомість шукає дерева без неї", – додає Ковшун.

Наразі ж Бобер з парку "Перемога" вже став певною цікавинкою. Тварину часто можуть побачити кияни під час прогулянок. Крім того, бобер не боїться собак та вони його не чіпають. Влітку, він навіть демонстративно плаває озером, аби всі його бачили. Хоча є люди, які пропонували зловити бобра та переселити до іншої водойми, або ж навіть убити з рушниці.

Ми не маємо наміру знищувати бобра або боротися з ним, оскільки це означає боротися з риродою. Йому подобається в парку, і це – круто! Адже якби йому не подобалося в озері, він би давно пішов звідси. Є достатньо труб, якими бобер може піти до Дніпра чи іншої водоймі, але він не йде. Переселяти бобра насильно – теж нерозумно, оскільки він може не пережити такий стрес. Тому наше завдання – опікати бобра та охороняти його від тих, хто хоче його позбутися,

– зауважив директор комунального підприємства.

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Спіробітники парку та активісти намаглися "підгодовувати" бобра, але тварина віддає перевагу лише свіжим деревам

До слова, нещодавно у Києві на території закинутого клубу знайшли шістьох тигрів у жахливому стані. Зараз тварин намагаються врятувати.