У Києві через футбол можуть обмежити вхід у метро: перелік станцій

У Києві сьогодні, 4 травня, можуть обмежити роботу трьох станцій метро через проведення ввечері на НСК "Олімпійському" футбольного матчу.

Можливі обмеження стосуватимуться лише трьох станцій – "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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У столично метрополітені наголосили, що йдеться не про закриття, а лише про обмеження для пасажирів, які захочуть увійти на станціях. Ці заходи приймають "з метою забезпечення належного перевезення вболівальників".



Схема станцій метро Києва

Зазвичай ситуації з обмеженням входу у підземку виникають за годину до і через годину після футбольного поєдинку.

Зауважимо, 4 травня о 17:00 на НСК "Олімпійський" у Києві в рамках матчу 27-го туру УПЛ зіграють "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).