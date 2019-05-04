У Києві через футбол можуть обмежити вхід у метро: перелік станцій
У Києві сьогодні, 4 травня, можуть обмежити роботу трьох станцій метро через проведення ввечері на НСК "Олімпійському" футбольного матчу.
Можливі обмеження стосуватимуться лише трьох станцій – "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Читайте також: Зі столичного метро назавжди зникнуть жетони: коли очікувати та як платити
У столично метрополітені наголосили, що йдеться не про закриття, а лише про обмеження для пасажирів, які захочуть увійти на станціях. Ці заходи приймають "з метою забезпечення належного перевезення вболівальників".
Схема станцій метро Києва
Зазвичай ситуації з обмеженням входу у підземку виникають за годину до і через годину після футбольного поєдинку.
Зауважимо, 4 травня о 17:00 на НСК "Олімпійський" у Києві в рамках матчу 27-го туру УПЛ зіграють "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).