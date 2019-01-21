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      У Києві через проблеми з дахом спорткомплексу перервали баскетбольний матч

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      Матч "Київ-Баскет-2" так і не дограли
      Матч "Київ-Баскет-2" так і не дограли / ФБУ

      У Києві матч Вищої Ліги між "Київ-Баскет-2" та "Тернопіль-ТНЕУ" було перервано через технічні причини – почав протікати дах спорткомплексу.

      За повідомленням на сайті Федерації баскетболу України, у неділю, 20 січня, у матчі "Київ-Баскет-2" – "Тернопіль-ТНЕУ" "конденсат, що накопичився на даху Спорткомпексу "Меридіан" через перепад температур, спричинив опади вологи на майданчик. Судді вирішили, що продовжувати матч з ризиком отримати неігрові травми для учасників протистояння, не має сенсу". Відтак поєдинок було перервано у другій чверті. На той момент "Київ-Баскет-2" вів у рахунку 35:21.

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      Перенести гру до іншої зали теж не було змоги. За словами тренера тернопільської команди, у них були квитки на поїзд о 14:28, здати які було проблематично.

      "Було прийнято рішення припинити гру через неможливість проводити її. Це було небезпечно для учасників змагань і могло завдати їм травм. Відтак, Директорат протягом найближчих трьох робочих днів прийме рішення щодо долі цього матчу", – заявила заступниця генерального секретаря ФБУ Лариса Шабанова.

      Теги: чемпіонат України з баскетболу Баскетбол БК Київ-Баскет Спорт
      Джерело: 24 Канал
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