У Києві через снігопади можуть закрити школи і дитсадки

У середу, 12 грудня, Київ засипало снігом. У разі ще більшого погіршення погоди, у столиці можуть закрити місцеві школи та дитячі садки.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

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Відповідні служби постійно моніторять погодні умови, але зараз немає якоїсь критичної ситуації. Тому поки що рішення про закриття шкіл і дитячих садів не ухвалювалося, але таке рішення можливе,

– сказав заступник мера Києва.

Він зауважив, що за прогнозами синоптиків, снігопад у столиці може тривати до п'ятниці, 14 грудня. Київ може опинитись під 20-сантиметровим шаром снігу.

Нагадаємо 12 грудня до Києва через снігопад заборонили в'їзд вантажівок, щоб рух містом був вільним. Київська влада також закликала всіх водіїв не користуватися приватними авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не робити заторів на дорогах.