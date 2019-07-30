У Києві через сварку чоловік вистрелив у дівчину
На одній з вулиць Києва між чоловіком та компанією молодих людей розпочалася бійка. У результаті чоловік дістав пістолет, зробив один постріл та втік з місця події.
Під час конфлікту чоловік з Дніпропетровської області здійснив постріл у дівчину, яку госпіталізували з вогнепальним пораненням ноги. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Києва.
Читайте також: Під Києвом водій таксі вкрав у дівчини дороге авто
Патрульна поліція знайшла підозрюваного недалеко від будинку на проспекті Павла Тичини. Виявилось, що 30-річний чоловік вже мав судимість за вимагання.
Під час огляду місця події правоохоронцями, поліція на асфальті знайшла гільзу. Натомість при затриманні підозрюваного, у чоловіка вилучили зброю. Речові докази направили на проведення експертизи.
За справою чоловіка розпочате кримінальне провадження за хуліганство. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.
Підозрюваний, який вистрелив в дівчину у Києві
У 30-річного чоловіка вилучили зброю
На місці події була знайдена гільза