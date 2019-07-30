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      У Києві через сварку чоловік вистрелив у дівчину

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      У Києві чоловік вистрілив в дівчину
      У Києві чоловік вистрілив в дівчину / Галицький Кореспондент

      На одній з вулиць Києва між чоловіком та компанією молодих людей розпочалася бійка. У результаті чоловік дістав пістолет, зробив один постріл та втік з місця події.

      Під час конфлікту чоловік з Дніпропетровської області здійснив постріл у дівчину, яку госпіталізували з вогнепальним пораненням ноги. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Києва. 

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      Патрульна поліція знайшла підозрюваного недалеко від будинку на проспекті Павла Тичини. Виявилось, що 30-річний чоловік вже мав судимість за вимагання. 

      Під час огляду місця події правоохоронцями, поліція на асфальті знайшла гільзу. Натомість при затриманні підозрюваного, у чоловіка вилучили зброю. Речові докази направили на проведення експертизи.

      За справою чоловіка розпочате кримінальне провадження за хуліганство. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. 

      Підозрюваний у стрільбі
      Підозрюваний, який вистрелив в дівчину у Києві

      На місці події знайдена гільза
      У 30-річного чоловіка вилучили зброю

      Гільза від травмата
      На місці події була знайдена гільза
       

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Стрілянина
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