У Києві члени "Національної дружини" валили паркан законного будівництва: втрутилася поліція

У суботу, 3 лютого, в Києві на Осокорках група невідомих за підтримки близько 30 членів "Національної дружини" спробували зруйнувати огорожу законного будівництва електростанції. Проте їх дії зупинила поліція.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Роман Бочкала.

"Між собою розмови – валимо паркан і йдемо до приїзду поліції. Паркан абсолютно законний. Захищає будівництво електропідстанції. Забудовник реалізує цей проект за завданням мерії. У пікові періоди на лівому березі можливі відключення світла, не вистачає підстанцій. Навіщо громити?", – мовиться у повідомленні журналіста.

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Він зазначив, що на місце події прибули наряди поліції разом зі спецназом.

Кілька "активістів" встигли знести секцію паркану. Валили люди в "цивільному". А "дружинники" були групою підтримки вандалів. Приїзд поліції протверезив ситуацію. Беззаконня припинилося. Народ почав розсмоктуватися,

– описав розвиток подій Бочкала.

За словами журналіста, це не перша схожа ситуація за останні дні, коли поліція жорстко зупиняє "дружинників".

"Хоча це ж типу "Азов"... Але вже не віриться в узгодженість дій "дружини" з МВС. Це не був міжсобойчик. На Осокорках був реальний батл. Якби "дружинники" почали валити паркан, поліція б їх прийняла і поламала. Хлопці тверезо оцінили свої можливості і ретирувалися. Один поліцейський говорить: "Зараз їдемо на інший виклик, там теж дружинники", – додав Бочкала.

Нагадаємо, в Україні почала діяти громадська організація "Національна дружина". Офіційно її склад – близько тисячі осіб. ГО є крилом політичної партії "Національний корпус", яка пов’язана з полком "Азов". Представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.