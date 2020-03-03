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      У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: фото, відео

      -
      Неадекватний хлопець кидався на перехожих у Києві / kiev.informator.ua

      Біля станції метро "Лівобережна" у Києві хлопець кидався на перехожих з викруткою. На щастя, ніхто не постраждав.

      За інформацією видання "Інформатор", інцидент стався 3 березня приблизно о 23:15. Затримати нападника вдалось перехожим до приїзду поліції, коли він накинувся на чоловіка, але отримав відсіч.

      До слова: На Львівщині сталася стрілянина – вбили 22-річну дівчину

      Хлопець не міг пояснити свої дії, але не приховував, що викрутка належить йому. Окрім цього, він був у стані сп'яніння, але що саме вживав – не зізнався.


      Неадекватний хлопець кидався на перехожих / Фото "Інформатор"

      хлопець кидався з викруткою у києві
      Людям вдалось затримати нападника до приїзду поліції / Фото "Інформатор"


      Нападник кидався на перехожих з викруткою / Фото "Інформатор"

      У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: відео "Інформатор"

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Кримінальні новини Поліція Кримінал Новини Києва Новини України
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