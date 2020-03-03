У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: фото, відео
Біля станції метро "Лівобережна" у Києві хлопець кидався на перехожих з викруткою. На щастя, ніхто не постраждав.
За інформацією видання "Інформатор", інцидент стався 3 березня приблизно о 23:15. Затримати нападника вдалось перехожим до приїзду поліції, коли він накинувся на чоловіка, але отримав відсіч.
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Хлопець не міг пояснити свої дії, але не приховував, що викрутка належить йому. Окрім цього, він був у стані сп'яніння, але що саме вживав – не зізнався.
Неадекватний хлопець кидався на перехожих / Фото "Інформатор"
Людям вдалось затримати нападника до приїзду поліції / Фото "Інформатор"
Нападник кидався на перехожих з викруткою / Фото "Інформатор"
У Києві чоловік кидався на перехожих з викруткою: відео "Інформатор"
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