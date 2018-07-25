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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

У Києві чоловік намагався скоїти самогубство, кидаючись під автомобілі: відео

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У Києві чоловік в неадекватному стані кидався під авто
У Києві чоловік в неадекватному стані кидався під авто / Кадр з відео

У середу, 25 липня, У Києві на вулиці Богдана Хмельницького чоловік в неадекватному стані валявся на тротуарі та кидався під автомобілі, що проїжджали повз.

Про це повідомляє "Інформатор".

Близько 7:15 години на місці події вже перебували правоохоронці та карета швидкої медичної допомоги.

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За словами поліцейських, чоловік намагався накласти на себе руки, кидаючись під колеса автомобілів, що проїжджали поруч. За припущеннями правоохоронців, чоловік, швидше за все, перебував під дією психотропних речовин.

Спершу медики намагалися надати допомогу чоловікові на місці, проте згодом забрали його до лікарні.

Дивіться відео, як у Києві чоловік намагався скоїти самогубство, кидаючись під колеса авто:

 

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Самогубство Наркотики
Джерело: 24 Канал
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