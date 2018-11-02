У Києві чоловік підірвав себе гранатою

У Дніпровському районі Києва, на Харківському шосе чоловік віком приблизно 30 років підірвався на гранаті.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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Зазначається, що точний сас вибуху, причини та мотививстановлять слідчі та експерти.

За попередньою інформацією, чоловік скоїв самопідрив під будинком. В цей час у будинку перебувала його колишня дівчина з іншим чоловіком. Вибух стався біля машини цього чоловіка

Трагедія сталася біля житлових будинків та припаркованих машин, проте ані скло на будинках, ані самі автомобілі не постраждали. Зі слів мешканців сусідніх будинків, вони чули незначний вибух ще вночі, але тіло загиблого виявили тільки зранку



У Києві чоловік скоїв самопідрив