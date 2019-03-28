У Києві чоловік підпалив квартиру: троє дітей госпіталізовано

У Києві на Троєщині чоловік підпалив квартиру своєї сім'ї. Правопорушника, який вчинив злочин, поліція затримала на місці події.

Пожежа трапилась за адресою Лифаря, 11 на 7 поверсі житлового будинку. З квартир, які знаходяться поблизу, евакуювали людей, але четверо постраждалих отруїлися димом, серед них троє неповнолітніх дітей. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння підпалив речі перед квартирою, де мешкала його дружина з сином. На момент події в приміщенні знаходилися її сестра зі своїм 10-ти річним сином і теща зловмисника.

Карта Києва та місце інциденту:

Останнім часом злочинець не проживав разом зі своєю сім'єю, а 27 березня прийшов до них додому, і після декількох невдалих спроб вибити двері, підпалив на порозі речі, які лежали в загальному коридорі. Завдяки своєчасному прибуттю рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати.



Рятувальники змогли локалізувати пожежу

В результаті пожежі були пошкоджені загальні стіни будинку, двері та коридор квартири, в яку намагався потрапити підозрюваний. Внаслідок пожежі димом отруїлися троє неповнолітніх дітей: племінник дружини і двоє сусідських дітей. Їх госпіталізували до лікарні "Охматдит". Крім того, постраждала 33-річна сестра дружини правопорушника. Встановлено, що раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягувався.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 – умисне знищення або пошкодження майна. Триває досудове розслідування.

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