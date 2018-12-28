У Києві чоловік покусав поліцейського

У п'ятницю, 28 грудня, у приміщенні Голосіївського відділення поліції Києва чоловік покусав поліцейського, намагаючись звільнити товариша, якого затримали за крадіжку. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Відомо, що під час документального оформлення затримання підозрюваного в крадіжці, до приміщення забіг невідомий чоловік. Він почав вимагати відпустити товариша, нецензурно лаятися та погрожувати правоохоронцям. Згодом чоловік схопився за зброю правоохоронця, а потім вкусив його за руку.

Правоохоронці затримали правопорушника, проте він чинив опір і вкусив за руку патрульного,

– розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Олег Самойлик.

Пізніше з’ясувалося, що 26-річний зловмисник раніше вже був судимий за хуліганство. Більше того, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу.

До слова, правопорушника оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.