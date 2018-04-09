У Києві чоловік стріляв по вікнах будинків: фото
У Солом’янському районі Києва чоловік стріляв по вікнах будинків, 9 квітня поліція повідомила про його затримання.
Про це мовиться на сайті відділу комунікації поліції Києва.
До поліції 7 квітня звернулась жителька району та розповіла, що вікно її квартири по вулиці Митрополита Липківського пошкодили кулею. А за кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло від мешканки сусіднього будинку.
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Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснили з вікна квартири, яка розташована навпроти будинків потерпілих.
Особу чоловіка, який стріляв, встановили. Щодо нього відкрили кримінальне провадження.
Стрілянина у Києві
Чоловік стріляв по вікнах сусідів
Джерело: 24 Канал
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