У Києві чоловік стріляв по вікнах будинків: фото

У Солом’янському районі Києва чоловік стріляв по вікнах будинків, 9 квітня поліція повідомила про його затримання.

Про це мовиться на сайті відділу комунікації поліції Києва.

До поліції 7 квітня звернулась жителька району та розповіла, що вікно її квартири по вулиці Митрополита Липківського пошкодили кулею. А за кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло від мешканки сусіднього будинку.

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Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснили з вікна квартири, яка розташована навпроти будинків потерпілих.

Особу чоловіка, який стріляв, встановили. Щодо нього відкрили кримінальне провадження.

Стрілянина у Києві



Чоловік стріляв по вікнах сусідів