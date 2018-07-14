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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

У Києві чоловік у масці кіногероя вчиняв розбійні напади на кредитні установи

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У Києві чоловік під погрозою ножа та у масці кіногероя скоїв три розбої неподалік станції метро "Почайна"
У Києві чоловік під погрозою ножа та у масці кіногероя скоїв три розбої неподалік станції метро "Почайна" / Фото прес-служби поліції

У Києві чоловік під погрозою ножа та у масці кіногероя скоїв три розбої неподалік станції метро "Почайна". На рахунку зловмисника також є аналогічні епізоди у різних районах столиці. Суд арештував правопорушника.

Встановлено, що зловмисник у масці заходив до приміщення закладу, погрожував працівнику ножем, після чого забирав із каси гроші та втікав.

Ніж та маску нападник залишав неподалік місця скоєння злочину, повідомляють у прес-службі поліції. 

Зловмисник – 35-річний житель Деснянського району Києва, раніше не судимий. Ми маємо достатньо доказів про вчинення ним трьох розбійних нападів біля станції метрополітену "Почайна", а також ще кількох подібних злочинів на території міста,
– наголошують правоохоронці.

Як зізнався сам затриманий, він заздалегідь купував маски "Чоловіка-павука" та ножі, плануючи позбутися цих речових доказів відразу після розбою. Вибирав невеликі пункти видачі швидких кредитів у місцях дорожніх розв’язок, де можна швидко зникнути серед натовпу та втекти.

"Вчиняти злочини по одному-два у місяць він почав з березня цього року. За приблизними підрахунками, чоловік заволодів сумою близько 65 тисяч гривень. За один раз забирав із установ від 1500 до 25000 гривень", – розповідають у поліції.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За вчинене нападнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Для правопорушника обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту.

Теги: Кримінальні новини Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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