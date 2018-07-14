У Києві чоловік у масці кіногероя вчиняв розбійні напади на кредитні установи

У Києві чоловік під погрозою ножа та у масці кіногероя скоїв три розбої неподалік станції метро "Почайна". На рахунку зловмисника також є аналогічні епізоди у різних районах столиці. Суд арештував правопорушника.

Встановлено, що зловмисник у масці заходив до приміщення закладу, погрожував працівнику ножем, після чого забирав із каси гроші та втікав.

Ніж та маску нападник залишав неподалік місця скоєння злочину, повідомляють у прес-службі поліції.

Зловмисник – 35-річний житель Деснянського району Києва, раніше не судимий. Ми маємо достатньо доказів про вчинення ним трьох розбійних нападів біля станції метрополітену "Почайна", а також ще кількох подібних злочинів на території міста,

– наголошують правоохоронці.

Як зізнався сам затриманий, він заздалегідь купував маски "Чоловіка-павука" та ножі, плануючи позбутися цих речових доказів відразу після розбою. Вибирав невеликі пункти видачі швидких кредитів у місцях дорожніх розв’язок, де можна швидко зникнути серед натовпу та втекти.

"Вчиняти злочини по одному-два у місяць він почав з березня цього року. За приблизними підрахунками, чоловік заволодів сумою близько 65 тисяч гривень. За один раз забирав із установ від 1500 до 25000 гривень", – розповідають у поліції.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За вчинене нападнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Для правопорушника обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту.