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      У Києві чоловік вдарив колишню дружину ножем у груди

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      Вбивство в Києві
      Вбивство в Києві / Інформатор

      Вбивство трапилось у Дніпровському районі Києва. Жінка прийшла до квартири колишнього чоловіка, внаслідок чого загинула. Поранення виявились несумісними з життям.

      54-річний чоловік вдарив свою колишню дружину ножем у груди. Від отриманих травм жінка померла на місці. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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      Інцидент трапився у Дніпровському районі Києві на вулиці Каунаській. За попередньою версією, колишня дружина підозрюваного прийшла у його квартиру поговорити з їх спільним сином. Пізніше між чоловіком та жінкою виникла сварка, в результаті якої чоловік вдарив потерпілу у груди ножем та втік з місця події.

      Головний підозрюваний у вбивстві жінки в Києві
      54-річний підозрюваний у вбивстві жінки в Києві

      Чоловіка інтенсивно розшукували правоохоронні органи та кінологи, однак він сам повернувся на місце події. Підозрюваного одразу затримали та взяли під варту, поки триває досудове розслідування. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва Вбивство
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