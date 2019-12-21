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      У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих: його вже затримали

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      Стрілянина у Києві / podrobnosti.ua

      У Києві на проспекті Леся Курбаса поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. У результаті стрілянини постраждали дві людини.

      Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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      Що відомо про конфлікт

      За даними правоохоронців, між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав зброю і зробив кілька пострілів.

      В результаті, 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили у лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.

      Правоохоронці виявили у стрільця кобуру і дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.

      Також поліцейські виявили 6 гільз з-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Стрілянина Новини Києва Поліція Кримінальні новини
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