У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих: його вже затримали
У Києві на проспекті Леся Курбаса поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. У результаті стрілянини постраждали дві людини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
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Що відомо про конфлікт
За даними правоохоронців, між трьома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав зброю і зробив кілька пострілів.
В результаті, 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили у лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.
Правоохоронці виявили у стрільця кобуру і дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.
Також поліцейські виявили 6 гільз з-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.