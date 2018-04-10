У Києві чоловік викинув собаку з 9 поверху будинку (18+)

У понеділок, 9 квітня, у Києві на вулиці Симиренка чоловік викинув собаку з дев’ятого поверху будинку. Тварина загинула.

Про це повідомляють користувачі Facebook-спільноти Dtp.kiev.ua.

"Собачка щосили, не дивлячись на свої розміри, намагалася захистити жінку похилого віку (матір бидла) від нападків цієї дегенеративної істоти!", – мовиться у дописі.

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У повідомленні також зазначається, що зловмисника називають "Ваня Маланін" і він був раніше судимий за крадіжку. Автори допису також стверджують, що чоловік є жорстоким і небезпечним.

"Матір заяву писати відмовилася. Свідки – діти. Тіло (собаки) забрали і поховали в невідомому місці", – додали у спільноті.