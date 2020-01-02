21:46
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини Києва
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Києві чоловік вилив на людей 2 казани гарячого глінтвейну: подробиці інциденту, фото

      1173 Читать новость на русском
      Цей чоловік розлив декілька чанів з гарячим глінтвейном на людей / фото із соцмереж Kyiv Operative

      Інцидент трапився на Контрактовій площі столиці, де до свят розмістили "різдвяне містечко". Біля однієї з яток нетверезий чоловік поскандалив із продавчинею та перевернув казани із гарячим напоєм.

      Обурлива ситуація трапилась ввечері 1 січня. Про неї повідомили у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

      Дивіться також: Масова бійка зі стріляниною сталась на Новий рік у Києві: відео

      П'яний чоловік розлив (незрозуміло поки випадково чи спеціально) 2 казани з глінтвейном. Все б нічого, але при цьому опіки отримали покупці, продавець і дитина 7-ми років, що проходили поруч,
      – мовиться у дописі.

      Там додають: по приїзду поліції чоловік все заперечував і наполягав на проведенні експертизи, казав, що документів на цей алкоголь у продавця немає.


      Цей чоловік перевернув казани з глінтвейном на різдвяному ярмарку у Києві/ фото з соцмереж


      Гарячий напій обпік продавчиню/ фото з соцмереж

      У коментарі "Сегодня" начальник управління з питань громадянського захисту КМДА Роман Ткачук прояснив ситуацію.

      П'яний чоловік справді перевернув кілька казанів з глінтвейном. За інформацією медиків, дитина при цьому не постраждав і подібного звернення не зафіксували,
      – зазначив він.

      Водночас, Ткачук підтвердив, що на місці дійсно постраждала жінка-продавець, якій 51 рік. Вона отримала опіки першого ступеня і від госпіталізації відмовилася, а пізніше взагалі продовжила свою роботу.


      Чоловіка затримали/ фото з соцмереж

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      18653
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Поліція Новорічні свята
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1564
      сьогодні , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 972
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1041
      сьогодні , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 2599
      сьогодні , 14:15 Зеленський для України – як лотерейний квиток: ексклюзивне інтерв'ю з Казаріним
      Олена Трибушна 1986
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук