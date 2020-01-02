У Києві чоловік вилив на людей 2 казани гарячого глінтвейну: подробиці інциденту, фото

Інцидент трапився на Контрактовій площі столиці, де до свят розмістили "різдвяне містечко". Біля однієї з яток нетверезий чоловік поскандалив із продавчинею та перевернув казани із гарячим напоєм.

Обурлива ситуація трапилась ввечері 1 січня. Про неї повідомили у фейсбук-спільноті Kyiv Operative.

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П'яний чоловік розлив (незрозуміло поки випадково чи спеціально) 2 казани з глінтвейном. Все б нічого, але при цьому опіки отримали покупці, продавець і дитина 7-ми років, що проходили поруч,

– мовиться у дописі.

Там додають: по приїзду поліції чоловік все заперечував і наполягав на проведенні експертизи, казав, що документів на цей алкоголь у продавця немає.



Цей чоловік перевернув казани з глінтвейном на різдвяному ярмарку у Києві/ фото з соцмереж



Гарячий напій обпік продавчиню/ фото з соцмереж

У коментарі "Сегодня" начальник управління з питань громадянського захисту КМДА Роман Ткачук прояснив ситуацію.

П'яний чоловік справді перевернув кілька казанів з глінтвейном. За інформацією медиків, дитина при цьому не постраждав і подібного звернення не зафіксували,

– зазначив він.

Водночас, Ткачук підтвердив, що на місці дійсно постраждала жінка-продавець, якій 51 рік. Вона отримала опіки першого ступеня і від госпіталізації відмовилася, а пізніше взагалі продовжила свою роботу.



Чоловіка затримали/ фото з соцмереж