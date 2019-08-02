У Києві чоловік вистрибнув з 10 поверху, тікаючи від поліції

Чоловік намагався втекти від правоохоронців, які проводили обшук в його квартирі через підозру у продажі наркотиків. Він вистрибнув з вікна і забився на смерть.

Інцидент трапився у Святошинському районі столиці, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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За попередньою інформацією, чоловіка підозрювали у продажі наркотичних речовин. Під час обшуку поліцейські таки знайшли речовини, подібні на кокаїн та екстазі.

Проте в один момент підозрюваний відштовхнув оперативника, після чого вибіг на балкон та стрибнув з 10 поверху.

На жаль, чоловік помер на місці задовго до приїзду медичної допомоги.

Через цей інцидент буде проведено службову перевірку дій поліцейських, які проводили обшук в квартирі загиблого.