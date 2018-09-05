У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: фото 18+

У середу, 5 вересня, на зупинці громадського транспорту "Караваєві дачі" у Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Представники поліції повідомляють, що помітили у тролейбусі чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні шахрайства. За їхніми словами, місяць тому в Голосіївському районі зловмисник облаштував псевдообмінник та через інтернет домовився про обмін 190 тисяч доларів США. Коли клієнт передав йому гроші – втік через запасний вихід.

Правоохоронці підійшли до чоловіка, представилися і попросили надати документи для перевірки. У відповідь він різким рухом дістав зброю, вистрілив у вікно, через яке і намагався втекти,

– розповіли у поліції.

Оперативники затримали зловмисника, у результаті цієї події ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Двоє правоохоронців отримали незначні ушкодження.

Нагадаємо, у вівторок, 4 вересня, у Києві на Печерську виник конфлікт між охоронцем ринку та двома невідомими особами. В результаті конфлікту на ринку пролунали постріли, тож на місце прибули правоохоронці.